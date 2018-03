Geen nieuw bewijs Russische Brexit-invloed

Beleidsdirecteur Simon Milner van Facebook UK stuurde woensdag een brief naar de betreffende Lagerhuiscommissie. Ⓒ AFP

LONDEN - Facebook heeft een Britse parlementaire commissie laten weten dat nader onderzoek geen nieuw bewijs heeft opgeleverd voor Russische beïnvloeding van het brexitreferendum via de platformen van het sociale medium. De Britse kiezers stemden in 2016 in met een vertrek uit de Europese Unie.