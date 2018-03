Hope Hicks vertrekt uit Witte Huis

Witte Huis-woordvoerster Sarah Sanders bevestigde even later het aanstaande vertrek van Hicks. Ze gaf geen reden.

Het voormalige model (29) sloot in 2016 zonder enige politieke ervaring aan bij het campagneteam van Trump. Na zijn inauguratie als president groeide ze uit tot een van zijn naaste vertrouwelingen. Daarvoor was ze als pr-manager in dienst van de Trump Organization. ,,Hope is voortreffelijk en heeft geweldig werk afgeleverd de afgelopen drie jaar'', verklaarde Trump.

Hicks werd dinsdag verhoord door de Congresleden die onderzoek doen naar Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezing.