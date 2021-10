Derde aardbeving op een dag in Groningen, bij Zeerijp, kracht 2.3

Maandagmiddag was er rond 15.30 uur een aardbeving bij Appingedam. De beving had volgens automatische metingen van het KNMI een kracht van 1,8. In de ochtend rond 05.00 uur was er bij het 10 kilometer verderop gelegen dorp Zeerijp, in de buurt van Loppersum, ook al een beving met een kracht van 2,5.

Volgens het KNMI was de aardschok bij Appingedam van maandagmiddag geen naschok van de eerdere beving. Over de beving van maandagavond laat is dat nog niet bekend. Alle bevingen werden gemeten op circa 3 kilometer diepte.

De bevingen in het noorden van Groningen worden veroorzaakt door de gaswinning in het gebied rond Loppersum en Appingedam. De zwaarste aardbeving was bij het dorp Huizinge in 2012. Die had een kracht van 3,6. Huizinge ligt een paar kilometer ten westen van Zeerijp.