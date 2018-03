Half miljard extra voor comfort in trein

Bijna 250 oude dubbeldeksrijtuigen van het type VIRM 2/3 met 25.000 stoelen worden compleet gestript en nieuw opgebouwd. Daarmee lijkt het vanaf 2021 alsof ze uit de fabriek komen. Ze kunnen dan weer meer dan twintig jaar mee.

In totaal steekt NS nu drie miljard in meer zitplaatsen en comfort voor reizigers. „We willen niet alleen op tijd rijden, maar ook worden we afgerekend op prettig reizen met alle voorzieningen zoals wifi, stopcontacten, ledlicht, meer bagageruimte, goede bekleding, reisinfo, camera’s, kunst en ruime toiletten”, aldus Van Boxtel.

NS heeft volgens hem een eerdere generatie verouderde dubbeldekkers gerenoveerd. Dit is de volgende lichting.