De hele school was dol op Orlando

Bij de plek waar de 17-jarige Orlando Boldewijn in het water gevonden is, hebben rouwende mensen bloemen neergelegd. Ⓒ ANP

Rotterdam - Vrienden, schoolgenoten en leraren zullen zich vooral de lach herinneren van de geliefde Orlando Boldewijn (17) uit Rotterdam. Orlando werd deze week, na acht dagen lang te zijn vermist, gevonden in het water in de Haagse wijk Ypenburg. „Hij was het zonnetje. Zijn warmte gaf hij aan iedereen. Hij was altijd blij, ook als het met hemzelf slecht ging”, vertelt Noor die bij de boomlange tiener op het Wolfert Tweetalig in Rotterdam zat.