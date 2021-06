Bier verdringt wc-rol van eerste plek hamsterlijst

Premium Buitenland

Tienling bleek fabeltje, ’moeder’ nu opgenomen in psychiatrische kliniek

Het was twee weken geleden wereldnieuws: de geboorte van de Zuid-Afrikaanse tienling, waarover de krant Pretoria News als eerste berichtte. Het verhaal is inmiddels als een zeepbel uit elkaar gespat. De vrouw zou de zwangerschap hebben verzonnen en zit nu in een psychiatrische kliniek. Intussen is d...