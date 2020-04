Rechtszaak over doden Nicky Verstappen uitgesteld door corona

De rechtbank Limburg reserveerde vijf dagen in mei voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak, maar denkt nu dat het op z’n vroegst eind september of begin oktober wordt.

Het uitstel vloeit voort uit vrees voor besmetting met het coronavirus, waardoor geen volwaardige behandeling van de zaak kan plaatshebben. In de zittingszaal moeten in ieder geval twee officieren van justitie, drie rechters, een griffier, verdachte Jos B. met zijn advocaat, de familie Verstappen met hun woordvoerder en advocaat en de deskundigen kunnen zitten. Dat zijn te veel mensen in een te kleine ruimte, aldus de rechtbank.

Verlenging coronaregels

De coronamaatregelen die nu van kracht zijn, gelden tot en met 28 april, maar de rechtbank verwacht dat er ook daarna beperkingen blijven gelden die een inhoudelijke behandeling onmogelijk maken.

Op 6 mei is er nog wel een zogeheten pro-formazitting, waarop moet worden besloten over de voorlopige hechtenis van Jos B.