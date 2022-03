Optimisme uiterst bescheiden bij de SP

De socialisten kenden een enorm lastige aanloop naar de verkiezingen. De SP had last van interne strubbelingen. Uiteindelijk daalde het aantal gemeenten waar op de socialisten gestemd kon worden van 110 in 2018 naar 86 dit jaar. Het conflict speelde vooral in enkele afdelingen waar jongeren lid zouden zijn van het Communistisch Platform of het Marxistisch Forum. Tientallen leden werden uiteindelijk geroyeerd.

Bij de SP-leden in Den Bosch wordt dit toch vooral gezien als een Randstedelijk verschijnsel.

Kamerlid Renske Leijten: „Wij zijn toch vooral een partij van buiten de Randstad. Ik ben echt benieuwd naar wat wij in gemeenten als Heerlen en in het oosten van Groningen doen.”

„We hebben enorm last gehad van corona”, zegt SP-Kamerlid Bart van Kent. „Wij zijn een actiepartij en er was niks meer mogelijk. Geen demonstraties en geen grote bijeenkomsten. Daar moeten wij het toch van hebben.”

Partijvoorzitter Jannie Visscher zegt dan ook dat de partij komende periode alles op alles moet zetten om bij de volgende verkiezingen weer overal mee te doen. Op de uitslagenavond is er duidelijk het geloof dat dat ook gaat lukken.