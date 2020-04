’Ik heb de Bijenkorf echt gemist’

De deuren van de Bijenkorf-vestigingen zijn woensdag weer opengegaan. Bij de vestiging in Amsterdam (foto) wachten de mensen buiten op gepaste afstand tot ze naar binnen mogen. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De zeven warenhuizen van de Bijenkorf in Nederland zijn vanaf woensdag weer geopend. Bij de Haagse vestiging stond kort voor de opening al een kleine rij. Klanten konden niet wachten om weer naar binnen te mogen. „Ik heb speciaal vrij genomen van mijn werk voor de opening”, zegt Monique Broere, die in de rij staat. „Ik ben even toe aan iets anders dan huiswerk maken met de kinderen en thuiswerken.”