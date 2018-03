Gerenoveerde Mercedes mag eindelijk toch de weg op

De Mercedes van Rinze Kruk werd ten onrechte afgekeurd omdat ’de identiteit van de auto niet kon worden vastgesteld’. Terwijl het pronkstuk keurig volgens RDW-regels was omgebouwd. Ⓒ Marcel Antonisse

Diemen - Rinze Kruk mag weer gewoon in zijn Mercedes S-klasse uit 1973 de weg op. Na een maandenlange strijd met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) die hij aanvankelijk verloor, is hij toch in het gelijk gesteld en wordt zijn als ’gesloopt’ geregistreerde oldtimer weer rijgeschikt verklaard.