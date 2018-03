Ziekenhuis zegt operaties af om griep

Ⓒ ANP

SITTARD-GELEEN - Wegens de aanhoudende griepgolf zegt het Zuyderland Medisch Centrum in Limburg de komende twee weken tientallen geplande operaties af. De ziekenhuizen liggen vol met grieppatiënten, terwijl ook een deel van het medisch personeel ziek is. Spoedeisende en oncologische operaties in het Zuyderland gaan gewoon door.