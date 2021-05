Drama op Amerikaanse middelbare school: meisje (12) schiet op klasgenootjes

De aanwezige docent kon niet voorkomen dat twee leerlingen gewond raakten bij de schietpartij. De slachtoffers hebben schotwonden in de armen en benen en zullen naar alle waarschijnlijkheid de gevolgen van de aanslag overleven, schrijft de New York Post.

Vanuit het niets haalde de jonge leerlinge een pistool uit haar schooltas en begon in en rond het gebouw van Rigby Middle school om zich heen te schieten, laat de sherrif van Jefferson County Steve Anderson weten. Uiteindelijk werd het meisje overmeesterd door haar leraar, die haar vervolgens vasthield tot de politie arriveerde.

Bloed

Haar klasgenootjes werden naar een vlakbij gelegen school geëvacueerd. „Ik was samen met een klasgenoot aan het werk met de leraar, toen we opeens een heel hard geluid hoorden. Daarna was er geschreeuw”, vertelt de twaalfjarige Yandel Rodriguez. „De leraar ging een kijkje nemen en vond bloed.”

De politie probeert nu uit te zoeken hoe het meisje aan het pistool is gekomen en wat haar heeft bewogen de aanslag te plegen, meldt de New York Post.

Chad Martin, de directeur van Rigby Middle School reageert aangeslagen op de gebeurtenis. „Vandaag is de grootst denkbare nachtmerrie uitgekomen. Er is een schietpartij op onze Middle School geweest.”

Het is de tweede keer in de geschiedenis van het kleine staatje dat er een schietpartij op een school heeft plaatsgevonden. De vorige keer was dit in 1999. Tien jaar daarvoor was er eens een tiener die een leraar onder schot hield. De politie wist de tiener destijds te overmeesteren.