Screening alle personen kinderopvang begint

Sinds vijf jaar worden vaste medewerkers in de kinderopvang, gastouders en hun volwassen huisgenoten al permanent gescreend. Maar om de veiligheid binnen de kinderopvang verder te verbeteren, is de screening uitgebreid naar iedereen die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig heeft. De maatregelen volgen op het kindermisbruik in de Amsterdamse opvang Het Hofnarretje.

Iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen professioneel worden opgevangen, moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Op die manier worden álle medewerkers in de kinderopvang voortdurend gecontroleerd op strafbare feiten die problematisch zijn bij het werken met kinderen.

„Kinderen zijn kwetsbaar, daarom is het belangrijk dat wij continu kijken naar hun veiligheid. Het register helpt om iedereen in beeld te krijgen die in de opvang met kinderen werkt”, aldus staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken.