Walmart verhoogt leeftijd voor wapens naar 21

Walmart stopte al in 2015 met het verkopen van handwapens en semi-automatische wapens, zoals de AR-15. Dit was het wapen dat de schutter Nikolas Cruz gebruikte om op een school in Parkland, Florida een bloedbad aan te richten. Sinds de schietpartij in Parkland woedt er in de VS een fel debat over strengere wapenwetgeving.

„We nemen onze plicht om een verantwoordelijke verkoper van wapens te zijn heel serieus en gaan daarin nu verder dan de federale wetgeving, door het voor consumenten verplicht te stellen dat ze een controle doorlopen”, laat de keten in een verklaring weten.