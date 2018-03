Trump: waarom zijn jullie bang voor de NRA?

Daarnaast verweet Trump de politici dat ze bang zijn voor de National Rifle Association (NRA), de lobbygroep van wapenbezitters en -fabrikanten in de Verenigde Staten. „Zij lijken enorme macht over jullie te hebben. Ze hebben echter minder macht over mij.”

Trump werd tijdens zijn campagne in 2016 gesteund door de wapenlobby. Vertegenwoordigers van de NRA heeft hij medegedeeld dat het tijd is dat er iets verandert. „We moeten deze nonsens een halt toeroepen”, zei hij naar aanleiding van de schietpartij met zeventien doden op een school in Florida.

De president wil strengere controles bij de aanschaf van wapens en wil de minimumleeftijd verhogen van 18 naar 21 jaar. Het Witte Huis wil donderdag een lijst met Trumps plannen bekendmaken.