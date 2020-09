LIVE | Proef met klaar-terwijl-u-wacht coronatest

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt in Nederland hard op; we zitten in de tweede golf. Elders in de wereld is Israël weer in volledige lockdown gegaan en kleuren steeds meer plekken voor vakantiegangers ’oranje’. Er zijn wereldwijd meer dan een miljoen coronadoden, van wie bijna 210.000 in de VS. In Nederland staat het dodental op 6415. Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.