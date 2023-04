Kabinet komt met verkoopverbod op nicotinezakjes

Nicotinezakjes zijn kleine zakjes waarin een poeder met nicotine zit. Gebruikers stoppen een nicotinezakje onder de bovenlip en krijgen via het slijmvlies en speeksel nicotine binnen. In de zakjes zit geen tabak in, waardoor ze nog niet onder de Tabakswet vielen. Dat gaat nu veranderen.

De populariteit van de zogeheten nicotinezakjes nam de afgelopen jaren toe. Vooral onder jongeren, ook omdat de zakjes er in verschillende smaken zijn. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wees al in 2021 op de gezondheidsrisico’s en pleitte toen ook voor strengere regelgeving. Die komt er dus nu: verkoop mag niet meer, maar gebruik wordt niet verboden.

Nieuwe tabaksproducten

„De tabaksindustrie lanceert voortdurend nieuwe tabaksproducten en nicotineproducten zonder tabak waardoor jongeren makkelijker in aanraking komen met nicotine. Dat is een slechte zaak”, vindt staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid).

Hoewel in de nictotinezakjes die straks niet meer mogen worden verkocht geen tabak zit, benadrukte het RIVM twee jaar geleden dat de nicotine zelf ook schadelijk en verslavend is. „Nicotinezakjes kunnen een nicotineverslaving opwekken en in stand houden”, waarschuwde het instituut.

Ook kan het gebruik van de zakjes diverse klachten veroorzaken, zoals irritatie in de keel en mond of maagklachten, hikken, misselijkheid en duizeligheid. Bij hoge doseringen kan serieuze schade ontstaan: nicotinegebruik is slecht voor het zenuwstelsel en kan tot hartritmestoornissen leiden.

Stoomsteentjes

Voor andere nicotineproducten zonder tabak, zoals bijvoorbeeld stoomsteentjes die met een waterpijp worden gerookt, gaan dezelfde regels gelden als tabaksproducten. Dit betekent dat voor dit soort producten onder meer het reclameverbod, de leeftijdsgrens en andere verkoopbeperkingen gaan gelden.

Nicotinezakjes worden in Scandinavische landen al lang gebruikt. Daar heet het snus, en die naam wordt daarom hier ook gebruikt. Maar er is wel een verschil: in de - zoals het genoemd wordt - ’Zweedse snus’, zit wél tabak. Die is in Nederland al wel verboden.