Jean-Marie Le Pen zit dochter dwars via memoires

’Zoon van de natie’, 400 pagina’s dik, verscheen in een oplage van 50.000 exemplaren en is volgens zijn uitgever zo goed als uitverkocht. Deel één van de memoires beslaat de periode van zijn geboorte in 1928 tot de oprichting van het Front National (FN) in 1972.

In het boek laat Le Pen, die bekend staat al holocaustontkenner, racist en homofoob, een humanere kant van zichzelf zien. Maar hij schroomt niet om nogmaals de collaborerende maarschalk Pétain te verdedigen, zoals hij al eerder in interviews deed. Le Pen beschrijft hoe hij zijn vader, een visser die in 1942 met zijn boot op een Duitse mijn voer, dood aantrof op het strand. En hoe hij in 1953 als voorzitter van de rechtenstudentenvereniging Corpo een hulpactie voor de watersnoodramp in Nederland op touw zette. Hij ontkent dat hij heeft gemarteld toen hij vocht in Algerije.

De timing van de publicatie dient een doel. Volgend weekend houdt het FN namelijk zijn zestiende congres in de stad Lille. Voorvrouw Marine Le Pen heeft sinds haar verkiezingsnederlaag in 2017 moeite om uit het dal te klimmen, en wil de partij grondig hervormen. Le Pen senior, die in deel 1 nog niet uitweidt over zijn dochters maar alvast zegt dat hij medelijden heeft met Marine, zal er volgend weekend niet bij zijn. Hij is als lid geroyeerd, maar is nog wel erevoorzitter. Die functie wordt in Lille hoogstwaarschijnlijk opgeheven.

Deel twee van de memoires komt eind dit jaar uit.