Klap voor Kushner

Het was generaal John Kelly, stafchef van het Witte Huis, die er nu voor zorgt dat Kushner niet meer mag aanschuiven bij de dagelijkse ochtendbriefing met de inlichtingendiensten in the Oval Office waar hij zo graag bij was. Het wordt gezien als een overwinning van de viersterrengeneraal op Javanka om de macht en invloed van het stel, dat tot voorheen in en uit kon lopen in het kantoor van hun (schoon)vader, te breken. Eerder had Witte Huis topstrateeg Steve Bannon het ook al aan de stok met het invloedrijke tweetal, maar hij verloor de strijd en vertrok.

Kelly speelt hoog spel, maar doet wat hij als nieuwe stafchef beloofde: orde scheppen in het Witte Huis en de regels volgen. Want Kushner heeft na een jaar wachten nog steeds geen groen licht gekregen van de FBI voor de hoogste status en werkte op tijdelijke papieren die zeer makkelijk werden verschaft.

Er zouden volgens inlichtingenbronnen twijfels zijn over sommige van zijn zakelijke ontmoetingen in het buitenland voor hij zijn prominente functie in het Witte Huis kreeg. Hij zou die ontmoetingen en zijn zakelijke belangen niet allemaal hebben gemeld aan de FBI wat voor vertraging bij de controles zou zorgen. Ook zou het familiebedrijf, met grote vastgoedprojecten in New York en omstreken, flink in de schulden zitten. Zijn zus die ook in het familiebedrijf werkt, werd eerder al op de vingers getikt toen zij tijdens een investeerdersbijeenkomst in China schermde met de contacten van de onderneming met het Witte Huis.

Volgens The Washington Post zouden minstens vier landen - China, Mexico, Israël en de Verenigde Arabische Emiraten - hebben geprobeerd de kwetsbare financiële posities van Kushner en zijn gebrek aan ervaring te gebruiken om hem te manipuleren en pootje te lichten op het internationale toneel.

Sommige veiligheidsexperts stellen dat Kushner met de downgrade nu feitelijk dezelfde status heeft als de tuinman of de kok in het Witte Huis. Maar Trump mag als president wel de geheimen delen met zijn orthodox-joodse schoonzoon als hij dat nodig acht. Voor zijn gesprekken als hoofdonderhandelaar met China en het Midden-Oosten lijken de security briefings en toegang tot zo veel mogelijk informatie juist cruciaal voor Kushner om goed te functioneren.

De woordvoerder van Kushner stelt dat zijn werkzaamheden niet gebukt gaan onder het afpakken van zijn status, maar het is wel een knauw voor zijn positie in het Witte Huis. Overal wordt Kushner bij betrokken door Trump, het leverde hem zelfs de bijnaam ’De Trump-fluisteraar’ en ’prins Jared’ op. Dit tot ergernis van sommige diplomaten op Buitenlandse Zaken die er op wijzen dat de familiebanden verstorend werken en dat Kushner geen enkele politieke ervaring heeft en nog nooit een publieke functie heeft vervuld.

Trump vindt de kritiek en twijfels over zijn schoonzoon bespottelijk. Hij wijst er op dat Kushner zijn werk belangeloos doet, zeer intelligent is en dat zijn aanpak zeer verfrissend kan werken in hoofdpijndossiers.