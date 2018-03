Corporaties verdienen flink aan sociale huurwoning

„Elk jaar krijgen huurders een huurverhogingsvoorstel op de mat van hun verhuurder. Wij draaien het dit jaar om”, aldus directeur Ronald Paping. „Huurders kunnen een oproep tot huurverlaging sturen aan hun verhuurder.” Op de website van de bond kunnen mensen opzoeken hoeveel winst hun verhuurder maakt.

De maandhuur van een sociale huurwoning is gemiddeld 535 euro. De corporaties maken volgens de Woonbond gemiddeld 23 procent winst op de huuropbrengst.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) roept de corporaties op het geld te gebruiken „voor betaalbare en energiezuinige woningen voor de mensen die erop aangewezen zijn”, zegt een woordvoerder. „Investeren en het geld niet op de plank laten liggen.” Ollongren heeft de Tweede Kamer eerder al beloofd in april met een officiële reactie op de cijfers te komen.

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, zegt in een reactie dat de komende jaren miljarden moeten worden geïnvesteerd in nieuwe woningen en ’verduurzaming van huizen’. „Winst is geen doelstelling op zich en wij willen ook best lagere huren”, aldus voorzitter Marnix Norder in het AD. „Ik zou willen dat daar ruimte voor was, maar we moeten keuzes maken.” De wens van de Woonbond om de huren in de sociale sector met 10 procent te laten dalen noemt Norder ’niet realistisch’.

Sinds 1 januari betalen verhuurders die meer dan vijftig huurwoningen bezitten een heffing over de WOZ-waarde van hun woningen - voor die datum lag de grens op tien woningen of meer. Als ze investeren in nieuwbouw van goedkope huurwoningen en in omvorming van kantoren, scholen of kerken tot woningen, kan die heffing lager uitpakken.