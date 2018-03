Verdachte 24 jaar na aanslag opgepakt

De aanslag met een pakketbom in Adelaide was gericht tegen politiedienst NCA. Een politieman kwam om het leven nadat het explosief was afgeleverd bij een kantoor van de National Crime Authority. Een andere man raakte gewond.

De inmiddels 61-jarige verdachte kwam eerder ook al in beeld, maar er was onvoldoende bewijs om hem te veroordelen. Hij wordt nu vervolgd voor moord en poging tot moord. De man was een half jaar voor de explosie opgepakt door het latere slachtoffer. De rechercheur deed toen onderzoek naar de georganiseerde misdaad.

De politie maakte in 2016 bekend dat alsnog stappen waren gezet in het onderzoek. Dankzij nieuwe technieken was DNA aangetroffen op de restanten van het explosief. De autoriteiten stuurden uiteindelijk 65 voorwerpen naar het NFI voor verder onderzoek.