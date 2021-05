Hamer vraagt duo Rutte en Kaag aan tafel

Het is voor het eerst dat er een duo bij de informateur aanschuift. Eerder spraken de fractieleiders alleen los van elkaar met de informateur. Kaag en Rutte zijn de leiders van de twee grootste fracties in de Tweede Kamer.

Hamer moet van de Tweede Kamer uiterlijk 6 juni met een voorstel komen welke partijen een formatiepoging met elkaar zouden moeten gaan doen. Het is dan ook tijd dat er knopen worden doorgehakt. Het uitnodigen van zowel Rutte als Kaag moet dat proces bevorderen.

Over links

Kaag heeft al kenbaar gemaakt wat haar favoriete samenstelling van het kabinet is: een brede coalitie van VVD, D66, CDA, GL en PvdA. Wat Rutte nou precies wel en niet wil, is nog niet duidelijk.

Verschillende CDA-kopstukken lieten vrijdag in De Telegraaf weten de rillingen te krijgen van de Kaag-coalitie. Zij vrezen dat deze een vijfpartijencoalitie een recept is voor instabiliteit en geruzie. Liefst twee linkse partijen in de regering vinden ze bovendien overdreven.

’Te veel’

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) benadrukte vrijdagochtend nog maar eens dat een plek in de oppositie voor het CDA ook nog steeds niet is uitgesloten. Volgens haar moet ook eerst aan de informatietafel worden bepaald waar het naartoe moet met Nederland. Maar zo’n vijfpartijencoalitie daar wordt ook zij niet vrolijk van. „Alles kan, maar volgens mij is dat getalsmatig eentje te veel.”

