Piloten verklaren oorlog aan Transavia

,,Ons actiecomité komt bijeen om zich te beraden. We proberen wat meer rekening te houden met reizigers, maar we gaan wel weer harde actie voeren, als de directie niet over de brug komt”, zegt voorzitter Arthur van den Hudding van pilotenbond VNV in gesprek met De Telegraaf.

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers heeft de cao-onderhandelingen met Transavia gisteren opnieuw afgebroken. Begin vorige week staakten de piloten al een halve dag in de krokusvakantie met lange vertragingen voor duizenden toeristen en miljoenenschade tot gevolg. Daarna hervatten partijen het overleg.

,,Transavia probeert de realiteit te verdraaien als piloten de schuld van de stukgelopen gesprekken krijgen. Zij eisen minder strakke vliegroosters, zodat ze ook een privéleven kunnen hebben. Transavia zegt nu dat ze wil voldoen aan die eisen, maar vergeet te zeggen dat de vliegers daarvoor zelf de rekening krijgen gepresenteerd. Ook kunnen ze voorlopig fluiten naar een verbeterde winstdeling, zoals was afgesproken met onmiddellijke ingang”, aldus Van den Hudding.

Volgens hem is het de piloten daarnaast een doorn in het oog dat Transavia in 2020 een nieuwe werk- en rusttijden regeling wil invoeren. ,,Daarmee dreigen ze straks dus terug naar af te gaan. Zo’n blanco cheque is onacceptabel. Transavia-vliegers zijn best flexibel, maar de grens is bereikt. Ze zijn boos en laten niet met zich sollen.”

Transavia-topman Mattijs ten Brink is diep teleurgesteld. ,,We hebben dagen constructief met elkaar gesproken en we hebben ook heel goed geluisterd naar de VNV in een laatste poging om tot een goede cao te komen. Over de stabielere roosters leek er overeenstemming en we hebben een mooi loonbod gedaan: 5% meer salaris. Helaas blijkt dat nu ineens een breekpunt bij de vliegers”, zegt hij.

De piloten willen 6% loonsverhoging, maar dat is volgens Van den Hudding niet het belangrijkste. ,,Daar kom je wel uit. Het gaat echter om alle randvoorwaarden. Transavia laat nog teveel open eindjes en wil ons met koehandel op de knieën dwingen. Daar gaan we niet op in.”

Ten Brink doet een beroep op het gezonde verstand van de piloten om Transavia niet in een volgende staking te storten. ,,Nu de onderhandelingen formeel zijn gestaakt, gaan we door met stille diplomatie. Ik heb voorgesteld om een onafhankelijke bemiddelaar aan te stellen. De bal ligt bij de VNV. Het is voor ons financieel onverantwoord om op alle piloteneisen in te gaan”, stelt hij.

Volgens Van den Hudding is een mediator niet bespreekbaar. ,,Dat is een teken van onmacht. Als Transavia de standpunten van haar eigen piloten nu nog steeds niet kent, moet de directie maar een keer bij ons op de koffie langskomen. Dan zullen we nog een keer uitleggen waar hun pijn zit en wat er - onderbouwd en in alle redelijkheid - verder moet gebeuren.”

