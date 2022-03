Oekraïne: ruim 1000 buitenlanders melden zich voor legioen

Kuleba liet weten dat de aanmeldingen uit zestien landen komen. Hij zei echter niet om welke landen het gaat. Ook in Nederland zouden mensen zich gemeld hebben, bleek eerder deze week uit een reactie van de Oekraïense ambassade in Den Haag.

Een militair in de buurt van het Onafhankelijkheidsplein in Kiev. Ⓒ ANP / AFP

President Volodimir Zelenski maakte afgelopen weekend bekend dat Oekraïne een legioen zou opzetten met vrijwilligers uit het buitenland om het land te verdedigen. Kuleba had kandidaat-vrijwilligers opgeroepen zich te melden bij de diplomatieke missie van Oekraïne in hun land. „Samen hebben we Hitler verslagen, en we zullen Poetin ook verslaan”, twitterde de buitenlandminister.

Russische soldaten vielen Oekraïne vorige week binnen. Er zijn geen aanwijzingen dat er snel een einde komt aan het Russische offensief. De Verenigde Naties vrezen dat in „de komende weken” tot wel 4 miljoen Oekraïners hun land zullen proberen te verlaten.