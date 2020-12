Japanner die animestudio in brand stak, aangeklaagd voor moord

Tegen Shinji Aoba (42) werden nog andere aanklachten ingediend naast de tenlastelegging van moord, meldden lokale media. De Japan Times berichtte enkele dagen geleden dat uit psychiatrisch onderzoek waarschijnlijk naar voren komt dat Aoba toerekeningsvatbaar is. Van de man is bekend dat hij een geschiedenis van geestelijke gezondheidsproblemen heeft.

Aoba werd eind mei dit jaar door de prefectuurpolitie van Kyoto gearresteerd wegens moord. Dat gebeurde nadat hij meer dan tien maanden had moeten herstellen van ernstige brandwonden.

Op 18 juli 2019 liep hij met een jerrycan benzine de studio van Kyoto Animation binnen, waarop hij de brandbare vloeistof door het vertrek begon te gieten en over de mensen om zich heen. Toen hij de brandstof ontstak, vloog Aoba ook zelf in brand. Nadat hij was weggevlucht, werd hij al honderd meter van het gebouw door de politie aangehouden.

De werkloze Aoba zou hebben geroepen dat Kyoto Animations een roman van hem had geplagieerd. De brand, waarin 22 vrouwen en 14 mannen om het leven kwamen, zou het dodelijkste misdrijf zijn geweest dat in twintig jaar is gepleegd in Japan.