Neemt Waylon ons in de maling?

Het nummer van Mitchel Tenpenny is gepubliceerd in februari 2015. Liedjes die dit jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival mogen niet eerder zijn uitgebracht dan 1 september 2017. Het ligt in de lijn der verwachting dat ’That’s How She Goes’ niet op het Songfestival-podium vertolkt mag worden.

Volgens het management van Waylon is er echter niks aan de hand. ’That’s How She Goes’ mag gewoon meedoen aan het Eurovisie Songfestival. „Het is het enige lied dat hij niet zelf heeft geschreven en als het heel klein is uitgebracht, dan mag het wel”, zegt Sandra Nagtzaam. Het nummer van Tenpenny is inderdaad niet te vinden op bijvoorbeeld Spotify en iTunes.