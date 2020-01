OM: meisje (12) ingezet als seksslavin

Verdachte Jarish K. dreigde foto’s van de slachtoffers op internet te zetten als ze niet deden wat hij van ze vroeg. Hij wordt inmiddels ’Instagramlokker’ genoemd. De officier van justitie (OvJ) vindt hem ’gevaarlijk’.

Gevoelens van angst, wantrouwen, schaamte overheersen de meisjes nu. Ze verklaren over de dwang en de angst dat de foto’s zouden worden verspreid. Er was een prijslijst die de meisjes moesten publiceren. Een naaktfoto voor 5 euro. „Voor 300 euro ben ik van jou.”

Jarish K. exploiteerde in feite een virtuele pornografische peepshow, zegt justitie.

12-jarige als seksslavin

De OvJ schetst hoe een 12-jarig meisje op verzoeken van ’de baas’ inging omdat ze onzeker over zichzelf was dacht dat ze niet aantrekkelijk was voor jongens. En omdat ze dacht dat haar moeder geldproblemen had.

Justitie eist een gevangenisstraf van 4 jaar en tbs met dwangverpleging tegen de 21-jarige Jarish K., wegens mensenhandel, en bezit, maken en verspreiden van kinderporno.

