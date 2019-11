Vrouw belt noodnummer om lift naar station te vragen

„Te laat komen voor een treinreis is nooit ideaal,” aldus een woordvoerder van de politie in een tweet. Hij vervolgt: „Maar het noodnummer bellen om te vragen of agenten een spoedritje willen geven? Dat gaat niet gebeuren.”

De vrouw zat overigens al in een taxi richting het station, maar dat ging haar niet snel genoeg: haar trein om 9:45 ’s morgens vertrekken. Een centralist moest de vrouw vertellen dat de vrouw niet op hulp van de politie op brandweer kon rekenen in dit geval.