Rutte: we kunnen extra gasvraag uit Duitsland niet wegpoetsen

Groningen moet daardoor meer gas leveren dan verwacht, terwijl de provincie al zwaar te lijden heeft onder gaswinning. Die gasvraag is ’totaal verkeerd ingeschat’, erkent de minister-president. „Ik wil eerlijk zijn, ik kan niet garanderen dat de Duitse vraag wegvalt”, zei hij in de Tweede Kamer.

In april moet een een definitief besluit worden genomen over gaslevering, maar Rutte zegt nu al dat Nederland niet zomaar onder het contract met Duitsland uit kan. „Dat zou gezien de relatie met Duitsland niet passen, om onder het contract uit te komen.” Rutte spant zich ook zelf in om de hoeveelheid extra gas die in Groningen moet worden opgepompt als gevolg van leveringscontracten met Duitsland, tot een minimum te beperken. Hij heeft de kwestie vorige week al besproken tijdens zijn bezoek aan bondskanselier Olaf Scholz.

De premier beweert dat veiligheid in Groningen ’leidend is’. Gaswinning daar moet zo snel mogelijk definitief worden beëindigd, zegt Rutte. Onlangs stonden Groningers in lange rijen om in aanmerking te komen voor compensatie. „De lange rijen waren beschamend, een blunder”, zegt de premier daarover. „Ik vind het echt verschrikkelijk, die mensen in de kou. Dat had zo niet gemogen.”

Koopkracht

Ook koopkracht is een belangrijk onderwerp tijdens het debat over de regeringsverklaring. Premier Rutte wil niet nu al toezeggen dat de AOW meestijgt met het hogere minimumloon. Dat zei hij in antwoord op vragen van PvdA-leider Ploumen.

Wel wordt gekeken hoe de koopkracht van gepensioneerden op een andere manier kan worden hersteld, zegde Rutte toe. Maar nu al toezeggen dat er een streep gaat door de tijdelijke ontkoppeling van de AOW en het minimumloon, gaat hem te ver: „Omdat het daarvoor nog te vroeg is.”

Bovendien is het een dure ingreep: „Het kost 2,4 miljard euro per jaar, structureel. Dat is serieus geld.” De premier hint vooral op bijsturen via de ouderenkorting of de inkomensondersteuning AOW. Hij wil eerst de nieuwe economische cijfers van het Centraal Planbureau in maart afwachten: „We zullen het allemaal de komende tijd opnieuw bekijken.”

Het kabinet is bereid te kijken wat gedaan kan worden om de koopkracht van huishoudens niet te laten wegzakken, zegt de minister-president. Maar Rutte wil eerst meer duidelijkheid van het Centraal Planbureau (CPB) over welke kant het opgaat met de inflatie. En hij waarschuwt alvast dat de mogelijkheden ’heel beperkt’ zijn om stappen te zetten die nog in 2022 soelaas bieden.

Zorgen zijn er ook over de oplopende staatsschuld. Het oplopen van de staatsschuld naar 92 procent van het bruto binnenlands product ’gaan we echt niet meemaken’, zegt Rutte. Hij geeft toe dat het nieuwe kabinet iets minder streng is op de overheidsfinanciën, maar dat noemt hij ’verdedigbaar’. De berekeningen van het Centraal Planbureau over de ontwikkeling van de schuld tot 2060 zijn volgens de premier gebaseerd op een aantal aannames die niet helemaal kloppen.

Yesilgöz

Eerder in het debat haalde de premier uit naar PVV-leider Wilders om zijn uitspraken over minister Yesilgöz (Justitie) en de VVD rond zijn beveiliging. „Het is allemaal zo idioot”, vindt Rutte, die laakt dat de PVV’er een belletje van de minister niet beantwoordde. „U bent voor mij door een grens gezakt.”

Wilders had rond de beëdiging van het nieuwe kabinet getweet over de benoeming van Yesilgöz. „Een VVD-er van Turkse afkomst op Justitie. En nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen.” Maar de PVV’er reageerde vervolgens niet op een belletje en berichten van Yesilgöz, die hem over die uitspraken wilde spreken. Naar eigen zeggen omdat de VVD’er toen nog niet was benoemd als minister.

Een ’ongelooflijk smoesje’, vindt Rutte: „Ik heb nog nooit zo’n zwak verhaal gehoord.” De premier had er sowieso al bedenkingen bij dat Yesilgöz Wilders wilde bellen: „Het is allemaal zo idioot.” Wilders reageerde door te verwijzen naar Soumaya Sahla, ooit veroordeeld voor lidmaatschap van de Hofstadgroep en nu actief voor de VVD. De PVV-leider vindt het daarom raar dat Rutte hem verwijten maakt: „Schaam u!” Daar was de premier niet van onder de indruk: „Hij komt daar nu mee om dat andere punt te ontlopen.”

Koopkracht

Rutte zal ook een antwoord moeten geven op de brede zorgen in de Kamer over de achterblijvende koopkracht, vooral van ouderen. De oppositie zou daarom graag zien dat de AOW meestijgt met de verhoging van het minimumloon, in tegenstelling tot de kabinetsplannen. De coalitie wil daar niet in mee, net als premier Rutte: „We gaan daar vandaag geen toezegging over doen.”

Maar de coalitiepartijen hebben wel grote zorgen over de teruglopende koopkracht van senioren. Ze vragen het kabinet met voorstellen te komen om die rode cijfers recht te trekken. Rutte kan woensdag alvast een eerste schot voor de boeg geven.

Er zijn ook zorgen over de opvang van asielzoekers, omdat er te weinig plaatsen zijn. Rutte kan niet uitsluiten dat gemeentes in de toekomst van rijkswege worden gedwongen meer asielzoekers op te nemen. Bij bijzondere omstandigheden zouden gemeenten daarvoor een aanwijzing kunnen krijgen. Er wordt nu gekeken hoe dat juridisch kan worden geborgd.

Staatssecretaris Van der Burg ging dinsdag nog door het stof omdat zijn voorganger Broekers de term aanwijzing had gebruikt, zonder de benodigde onderbouwing. Pas later bleek dat Broekers gemeenten niet kon dwingen. Van een aanwijzing zal voorlopig geen sprake meer zijn, tot daar de benodigde juridische onderbouwing voor is.

Rutte en Hoekstra naar Oekraïne

Rutte begon het debat over de regeringsverklaring met een waarschuwing aan Rusland voor escalatie van de situatie bij de grens van Oekraïne. De ’prijs voor Moskou’ zal dan ’heel hoog’ zijn, waarschuwt de premier, die binnenkort met minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) afreist naar het gebied. Rutte begint het debat over de regeringsverklaring, waarin de Tweede Kamer vooral zorgen deelde over de koopkracht van ouderen.

Rutte spreekt van een ’zeer zorgelijke’ situatie in Oekraïne, waar Rusland bij de grens veel troepen heeft verzameld en er zorgen leven over een inval. „Nederland kiest voor aanpak van dialoog en druk”, zegt de premier. Rutte pleit voor een ’geloofwaardig pakket van sancties’ vanuit de Europese Unie. „De prijs voor Moskou zal heel hoog zijn.”

Bergkamp

De ogen zullen ook woensdag weer gericht zijn op Kamervoorzitter Bergkamp, die dinsdag onder vuur lag omdat ze naar de zin van meerdere partijen niet hard genoeg ingreep bij de bijdrage van PVV-leider Wilders.