Surfer Ben (26) doodgebeten door haai

Kelly, die honderd meter van het strand aan het surfen, kon nog wel door gealarmeerde hultroepen naar het strand van Manresa State Beach worden gesleept, maar overleed kort daarna.

Ben was samen met zijn echtgenote Katie een fanatiek surfer die elke mogelijkheid aangreep om de zee op te gaan. Kelly ontwierp ook zijn eigen boards die hij over de hele wereld verkocht.

Oooggetuige Terri Tucker vertelt aan de Santa Cruz Sentinel dat ze het drama vanuit haar raam had gezien. „Ik zag een grote vin boven water komen, en dacht nog: zo dat is een enorme dolfijn!”. Het gebeurde volgens haar razendsnel.

Op social media wordt gerouwd om de Amerikaan. Chejordan28 schrijft: „Als surfers weten we dat zodra je de zee op gaat je met onzichtbare inkt tekent voor een ongewisse wereld onder je board. Elke keer dat je van het vasteland vertrekt, kan de laatste zijn. Broer je hebt de legendestatus bereikt, we gaan je heel erg missen.”

Aanvallen van haaien in het gebied komen zelden voor. Het laatste slachtoffer viel in 2004. Op recente dronebeelden is wel een flinke school haaien met een lengte tot 3,5 meter in hetzelfde gebied te zien. De melder zegt dat ze niet agressief leken. Een maand geleden ontsnapte een andere surfer nog aan de dood toen hij werd aangevallen. Het bleef bij een hap uit een board.

Het strand, dat voor zwemmers vanwege de corona sowieso gesloten is, gaat nu vijf dagen dicht voor sufers.