VS bezorgd over Chinese troepen bij Hongkong

De pop die omhoog gehouden wordt, stelt politiek leider Carrie Lam voor. Ⓒ AFP

WASHINGTON - De Verenigde Staten (VS) zijn „ernstig bezorgd” over de aanwezigheid van Chinese paramilitairen aan de grens met Hongkong. Dat zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag. In Hongkong, een autonome staat van China, is het al weken onrustig. Demonstranten protesteren tegen de toenemende invloed van China in de regio.