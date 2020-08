Directeur Surinaamse Postspaarbank opgepakt

De zaak waar Kromosoeto bij betrokken zou zijn, is dezelfde als die waarin de voormalige baas van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, en ex-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad de verdachten zijn. Van Trikt zit sinds februari vast. Voor de spoorloos verdwenen Hoefdraad is een opsporingsbevel uitgevaardigd.

Het is niet de eerste keer dat Kromosoeto in opspraak is. Vorig jaar mei besloot de toenmalige regering onder leiding van Desi Bouterse een accountantsonderzoek te doen naar de fraude die onder leiding van de bankdirecteur gepleegd zou zijn. Volgens hardnekkige geruchten verstrekte de SPSB leningen aan voornamelijk regeringsgezinde personen. Zij hoefden die leningen niet terug te betalen. Het onderzoek leverde echter niks op, waarna Kromosoeto in mei van dit jaar weer terugkwam in zijn functie.