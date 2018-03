Geen veerboten tussen Den Helder en Texel

TESO geeft ook het advies om weg te blijven van de veerhavens omdat de kou er snijdend is.

Extreem laag water bij Rotterdam

Rotterdam kampt met een extreem lage waterstand op zee en op de Maas. Oorzaak is de harde oostenwind. Het waterpeil is gezakt tot 1.45 meter onder NAP, de laagste stand sinds 1996. Woensdag verwachtte Rijkswaterstaat nog dat het peil zou uitkomen op -1.53. Dat is uiteindelijk niet gehaald.

Om het rivierwater binnen te houden, sluit Rijkswaterstaat tot en met het weekeinde de Haringvlietsluizen. In januari sloot het sluizencomplex ook al, maar toen vanwege hoge waterstanden.

Laag peil in Zeeland

Ook in Zeeland is het waterpeil flink gezakt. Zowel op de Oosterschelde als de Westerschelde en in verschillende kanalen en havens is het peil extreem laag. Fietsen, scheepswrakken en resten van oude bebouwing zijn droog komen te liggen.

Biesbosch raakt water kwijt

Boswachter Thomas van der Es van de Biesbosch constateerde „de hoogwatervloedlijn van een paar weken geleden is nog zichtbaar. Nu raakt de Biesbosch ’al’ zijn water kwijt.”

Waterstand waddenzee

De scheepvaart op de Waddenzee heeft ook problemen. Naast de veerdienst tussen Den Helder en Texel is de ook mogelijkheid om de haven van zowel Nes als Holwerd te bereiken de komende dagen beperkt. „U dient rekening te houden met stremming en vertraging”, laat veerdienst Wagenborg weten.

De situatie met de uitval van de veerdienst van en naar Texel zal waarschijnlijk nog vrijdag en zaterdag voortduren.