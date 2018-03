’Risico’s omwonenden wiettelers onaanvaardbaar’

Hennepplanten bij een inval in een hennepkwekkerij. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De veiligheidsrisico’s voor omwonenden van illegale wietkwekerijen in woonhuizen is „onaanvaardbaar.” Omdat hennepteelt illegaal is, zijn politie en justitie bezig met opsporen en ontmantelen van kwekerijen. Maar naar veiligheid wordt niet gekeken en dat zou wel moeten, aldus de Onderzoeksraad voor Veiligheid.