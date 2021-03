Ex-speler Sparta en NEC: Piet Costa is ’oude jeugdvriend’

De rechtbank beslist op een later moment over de hechtenis van B.

B. wordt onder meer verdacht van deelname aan een criminele organisatie en het witwassen van geld voor Roger P. Volgens zijn advocaat is daar geen enkel bewijs voor. Hij spreekt van „onherstelbare reputatieschade” voor B., die momenteel actief is als voetbalmakelaar.

De 37-jarige B. speelde onder meer bij Sparta en NEC. Hij was meerdere keren betrokken bij incidenten en is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden voor een - wat zijn advocaat noemt - „ongelukkige overtreding.” Hierbij brak Niels Kokmeijer van Go Ahead Eagles eind 2004 op een dusdanig zware manier zijn been dat hij zijn carrière moest beëindigen.

Rotterdam

P. wordt onder meer verdacht van smokkel van in totaal zo’n 4800 kilo cocaïne, die in 2015 en 2016 de havens van Antwerpen en Rotterdam zijn binnengebracht. Samen met Piet Costa en B. staan in deze zaak nog zeven mannen terecht.

De Rotterdamse haven was jarenlang het werkterrein van de bende. Ⓒ Hollandse Hoogte / Lex van Lieshout

Een aantal van hen staat ook terecht in het proces rond de zogeheten martelcontainer in Wouwse Plantage. Justitie beschouwt P. als de opdrachtgever van de bouw en inrichting van die container en de bijbehorende ’onderwereldgevangenis’. Een nieuwe voorbereidende zitting in deze zaak is woensdag in Amsterdam.

P. staat te boek als een door de wol geverfde drugsbaron, die diepgaande conflicten met criminele rivalen zou hebben willen ’oplossen’ door hen te ontvoeren, op te sluiten en te martelen, denkt justitie.