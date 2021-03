LIVE Bende van Piet Costa voor de rechter

Piet Costa is ook verdachte in de zaak om de martelcontainers in Wouwse Plantage, die de wereldpers haalden. Hij geldt als een van de grootste criminelen die justitie de afgelopen jaren heeft kunnen oppakken.

Via een hack van het door criminele vaak gebruikte Encrochat konden opsporingsdiensten meekijken. Zo bleek onder meer dat Costa in het politiesysteem kon kijken via de Utrechtse agent en ’mol’ Orm K.

Onze misdaadverslaggever Mick van Wely volgt de zaak live. Bekijk hieronder zijn updates: