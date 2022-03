Premium Het beste van De Telegraaf

Biden maakt onsterfelijke faam met ’Moeder aller blunders’

Door onze redactie buitenland

President van de VS, Joe Biden. Ⓒ ANP / EPA

De Amerikaanse president Joe Biden stond al sinds jaar en dag bekend om zijn ’gaffes’, zijn versprekingen, zijn blunders die hem ongewild weer in de problemen brengen. Maar zijn blunder van afgelopen zaterdag zou wel eens de ’Moeder van alle blunders’ kunnen worden. Op het eind van zijn rede in Warschau zei Biden: „In Godsnaam, deze man kan niet aan de macht blijven!.” De man over wie hij het de hele tijd al had, was natuurlijk de Russische president Poetin die Biden al eerder voor ’slager en ’oorlogsmisdadiger’ had uitgemaakt. Had Washington met die uitspraak nu een ’regime change’ op het oog in Moskou?