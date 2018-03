Bitterkoud: op de Wadden voelt ’t als -20

Het weer van vandaag: met name in de noordelijke helft van het land zijn donderdag zonnige perioden, in het zuiden is meer bewolking. In de middag wordt het rond het vriespunt in het zuiden, in het noorden vriest het zo'n 3 graden, zo meldt Weerplaza. De vrij krachtige tot krachtige oostenwind maakt het voor het gevoel een heel stuk kouder: tot -20 op de Wadden.

De gevoelstemperaturen in Nederland van donderdag:

Donderdag en vrijdag: onder nul

Van donderdag op vrijdag verandert er ’s nachts nog weinig in het weerbeeld. De minima liggen tussen -6 en -10 graden. Vrijdag neemt langzaam de bewolking toe en in de avond kan er in het zuiden wat sneeuw vallen.

IJsoppervlakken hebben nog een paar dagen om te groeien... Ⓒ Weerplaza

Weekend koud

Het weekend blijft ook behoorlijk koud, met temperaturen tussen -1 en -7 op zaterdag en -2 en 6 graden op zondag. De dooi die zondag waarschijnlijk zijn intrede in Nederland doet, lijkt vanaf maandag echt door te zetten.