Verkeer vastgelopen in Zuid-Franse sneeuw

Ⓒ EPA

MONTPELLIER - Duizenden mensen zijn in het zuiden van Frankrijk vast komen te zitten in het verkeer als gevolg van hevige sneeuwval en de gladheid. Op Twitter klaagt een gezin dat ze in de nacht van woensdag op donderdag op de autosnelweg A9 in de omgeving van Montpellier vrijwel tot stilstand zijn gekomen. „We zijn in dertien uur tijd één kilometer opgeschoten.”