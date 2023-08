Code geel opgeheven, heel Nederland kleurt weer groen

De buien konden gepaard gaan met hagel. Ook waarschuwden de meteorologen voor veel neerslag in korte tijd. Plaatselijk kon er wateroverlast ontstaan. In Brabant en Limburg was er eerder op de dag al overlast door hevige buien.

Code geel betekent volgens het KNMI: Wees alert. Zoals het op de website staat: Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is.

