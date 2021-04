Texelaar bedreigt buren omdat ze hem ’overladen met straling’

Archiefbeeld De Koog Ⓒ Hollandse Hoogte

Texel - Een 59-jarige man uit De Koog mag twee jaar lang geen contact hebben met zijn directe buren of op hun erf komen. Doet hij dat wel, dan gaat hij voor een week de cel in. In mei voegde hij de buurvrouw toe: ’de politie gaat kijken hoe ik je afmaak.’