Meer MBO’ers gelokt uit de schoolbanken: onderzoek begonnen naar ’groenpluk’

’Groenpluk’ wordt het in vakjargon genoemd. Die term wordt gebruikt als een werkgever een student een arbeidscontract aanbiedt, voordat hij of zij het diploma heeft gehaald.

„Wij willen weten wat hier aan de hand is”, zegt directeur beroepsonderwijs Astrid Kramer van Noorderpoort in Stadkanaal. Ze ziet schoolbreed dat de uitstroom een stuk hoger dan gebruikelijk is. Dat baart haar zorgen en daarom laat ze het onderzoeken. „Dit is een opvallende ontwikkeling. We vermoeden dat een deel uitstroomt door groenpluk.”

Hoogconjunctuur

De economie bevindt zich momenteel in een hoogconjunctuur. Er is een schreeuwende behoefte aan handen die uit de mouwen gestoken kunnen worden. Het lijkt leuk dat de studenten nu al aan het werk kunnen, maar wat gebeurt er als die hoogconjunctuur eindigt, vraagt Kramer af. „Dan zit je zonder diploma. Wat zijn dan de opties?”

Het Drenthe College herkent de problematiek, zegt woordvoerder Bert Broekhoven. „Dit speelt met name in de technieksector. Er zitten grote risico’s aan. Iedere 16- of 17-jarige is wel te verleiden met een zak geld. Maar wat als het economisch niet meer goed gaat, blijft de werkgever dan loyaal? Dan sta je als beginnende professional op straat.”

Binnen het mbo ziet ook het Alfa-college een verschuiving door de krapte op de arbeidsmarkt. Gemiddeld over de hele school is de uitstroom er echter niet hoger dan gemiddeld, zegt woordvoerder Joyce Dekker. „We bewegen mee met de situatie op de arbeidsmarkt.”

Minder BOL, meer BBL

Mbo’ers die normaal de BOL volgen (Beroeps Opleidende Leerweg. De reguliere theoretische opleiding waarbij je vijf dagen per week naar school gaat en alleen een of twee keer op stage gaat), kiezen nu vaker BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg. Eén tot twee dagen school, de rest werken). „Het is de vraag of deze jonge studenten niet meer gebaat zijn bij een BOL-opleiding, waar ze vooral naar school gaan en veel contact hebben met leeftijdsgenoten. Een goede begeleiding is in ieder geval fundamenteel.”

Het is belangrijk dat de studenten hun opleiding afronden, zegt Dekker. „Niet alleen voor hun persoonlijke ontwikkeling maar ook voor hun toekomstige arbeidsmarktkansen. Mbo-studenten van een opleiding wegkapen voordat ze een diploma hebben, is onwenselijk. Hierdoor nemen de arbeidskansen voor nu en in de toekomst af.”