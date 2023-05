Premium Het beste van De Telegraaf

Drie Nederlanders omgekomen Verhuurder verongelukt vliegtuigje Kroatië: ’Emotionele tragedie’

AMSTERDAM - Het in Kroatië verongelukte sportvliegtuigje behoorde toe aan YouFly, een verhuurbedrijf dat het toestel had staan op Rotterdam The Hague Airport. Dat bevestigt mede-eigenaar Chris van Eijk van het verhuurbedrijf. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat drie Nederlanders aan boord van het vliegtuigje zijn overleden.