Computerles zonder computers: leraar tekent Microsoft Word op bord

„ICT-les geven in Ghana is erg grappig”, zei de leraar in een post op Facebook die viraal ging. De man, die volgens de Quartz Africa Richard Appiah Akoto (bijnaam Owura Kwadwo) heet, schrijft dat hij „zoveel houdt van zijn studenten” dat hij er „alles voor over heeft om ze iets bij te brengen”.

’Ik doe het altijd zo’

De school van de leraar zou al sinds 2011 geen computers hebben. Wel is er een verplichting vanuit de overheid om te iets te leren over ICT. Volgens Akoto werkt hij al tijden zo. „Ik doe het altijd zo als ik les geef in het klaslokaal.”

Dat zijn foto’s een grote hit werden op het internet, vond de leraar ook wel verrassend. „Ik wist niet dat mensen hier zo op aan zouden slaan.”

Ⓒ Richard Appiah Akoto / Facebook

Microsoft

Ook Microsoft zag de foto’s en heeft beloofd hem een computer op te sturen en hem toegang te geven tot haar educatieve materiaal.