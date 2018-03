Brit niet langer vast voor dode Rotterdam

Ⓒ ANP

ROTTERDAM - De 35-jarige Brit die was aangehouden na de dood van een 39-jarige landgenoot die half februari op straat werd gevonden in Rotterdam, is weer vrij. Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat er sprake is van een misdrijf, aldus het Openbaar Ministerie. De man blijft formeel wel verdachte in het onderzoek.