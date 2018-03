Poetin belooft meer vrijheid voor Russen

„We moeten een land zijn dat openstaat voor de wereld en open is voor nieuwe ideeën en initiatieven.” Rusland heeft zich in de afgelopen jaren volgens Poetin al gepresenteerd als een eigenzinnige democratische samenleving. Zijn regering krijgt echter veel kritiek dat er de afgelopen jaren juist maatregelen zijn genomen die de vrijheid van de Rus beperken en die de controle bijvoorbeeld op de communicatie via internet verscherpen.

Poetin zei ook dat er fors in de infrastructuur geïnvesteerd moet worden. Hij meent dat de huidige uitgaven voor de aanleg van infrastructuur verdubbeld moeten worden en denkt aan projecten voor omgerekend bijna 160 miljard euro. Poetin voorziet dat de levensverwachting in zijn land rond 2020 over de 80 jaar zal zijn. Die levensverwachting is nu 73 jaar.