Ongeluk Zuid-Afrika: tientallen kinderen gewond

De slachtoffers zijn vermoedelijk tussen de vijf en tien jaar oud. In totaal liepen 66 kinderen verwondingen op, aldus ER24. Het bedrijf meldt in een verklaring dat meerdere kinderen zelf uit gecrashte voertuig waren geklommen.

Zij liepen rond in de omgeving toen de hulpdiensten arriveerden. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.