Plaagstootjes en harde tackles in slotdebat: ’U heeft nooit een boer van dichtbij gezien’

Aanwezigen bij het slotdebat mogen dinsdagavond het provinciehuis nog niet verlaten vanwege de honderden boeren met tractoren die zich voor het provinciehuis hebben verzameld. Ook zijn er aanhangers van Forum voor Democratie en BVNL. Een aantal actievoerders heeft omgekeerde vlaggen bij zich.

Het NOS-slotdebat is gedomineerd door oneliners en harde verwijten over en weer. D66-leider Sigrid Kaag noemt halvering van de veestapel ’een noodzakelijk kwaad’. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas herhaalt nog eens dat de dreigende onteigening van boeren van tafel moet. Van der Plas wil dat provincies straks alle ruimte krijgen om zélf te bepalen wat er gebeurt met in het landelijk gebied. „We moeten niet meer alles dichttimmeren in een regeerakkoord”, vindt zij.

Ondertussen doet CDA-leider Wopke Hoekstra een verwoede poging om de stem van de afgekeerde plattelander terug te winnen. „De culturele elite negeert de omgekeerde vlaggen”, zegt Hoekstra. Daarop wrijft Joost Eerdmans (JA21) hem in dat het CDA jarenlang ’machtsfactor nummer 1 op het platteland’ was. „De omgekeerde vlag hangt ook voor uw neus”, sneert Eerdmans richting de CDA-leider.

NOS-presentator Rob Trip kan aan het begin van het debat overigens even niet op de naam van Hoekstra komen. Ook noemde Trip de kersverse CU-leider Mirjam Bikker even ’mevrouw Dikker’. „Ik kan nog groeien”, erkende Bikker.

Klimaat

D66-leider Kaag en Attje Kuiken (PvdA) drukken armpje over de vraag welke partij het meeste doet voor het klimaat. „Ik zie wel dat het niet makkelijk is voor D66 in dit rechtse kabinet met Rutte”, zegt Kuiken. Kaag roept in herinnering dat Nederland lange tijd ’het slechtste jongetje van de klas’ was, ook toen PvdA in het kabinet zat. „Wij praten niet alleen langs de zijlijn over klimaatactie, wij dóén het”, aldus Kaag tegen Kuiken.

Ondertussen plaatst Thierry Baudet (FvD) daar een diametraal ander geluid tegenover. Hij wil juist dat de kolencentrales weer open gaan en dat de gaskraan in Groningen weer wordt opengedraaid. „Nederland kan het zich niet permitteren om al het gas in de grond te laten zitten”, aldus Baudet. Volgens Kuiken ’heeft de heer Baudet nooit een boer van dichtbij gezien’. „Misschien heeft hij wel een paar bruine laarzen thuis staan.”

Peiling

Het was de laatste kans voor partijen om campagne te voeren. Dat er veel op het spel staat, blijkt uit de slotpeiling van Ipsos en EenVandaag. In die peiling staan de coalitiepartijen op fors verlies: D66, CDA en CU zouden zo’n beetje halveren ten opzichte van 2019, terwijl de VVD gelijk blijft. BBB – dat de laatste weken bezig is aan een opmars – strijdt met de VVD om de eerste plaats. Ook het blok van GL en PvdA zou in de Eerste Kamer de grootste fractie kunnen worden, hoewel de ’linkse wolk’ niet meer zetels binnensleept dan in 2019.

Als deze laatste peiling werkelijkheid wordt, is het extreem lastig voor de coalitie om in de senaat een werkbare meerderheid te krijgen. De laatste jaren werd daarvoor regelmatig naar PvdA en GL gekeken, maar straks zijn mogelijk méér partijen nodig om het kabinetsbeleid te stutten. De vraag is of andere partijen zich daarvoor laten lenen. Bij een overdonderende overwinning van BBB ’groeien de zorgen over de bestuurbaarheid van Nederland’, zo zegt een coalitiebron.

