’Bevolking wil weg uit Oost-Ghouta’

Ⓒ AFP

MOSKOU/DAMASCUS - Burgers in de al jaren belegerde streek van Oost-Ghouta, niet ver van de Syrische hoofdstad Damascus, hebben „massaal laten weten er weg te willen”, maar de strijders in de enclave verhinderen dat. Dit zei de Russische generaal Vladimir Zolotoechin tegen de media. Hij spreekt namens een Russische instantie die onder meer bemiddelt tussen strijdende partijen in Syrië.