Hond Biko nog altijd spoorloos

De afgelopen week draaide alles in huize Wolberink om de vermissing van hond Biko. „Ik zet ’s nachts het hok open. Misschien is hij ineens terug en krijgt degene die hem meenam het benauwd. Iedereen vraagt naar de hond.”

Vorige week woensdag gebeurde het onmogelijke. Biko lag, zoals gebruikelijk aan zijn lange ketting bij de schuur op het erg van de familie Wolberink in Geesteren. Om 10 uur ’s ochtends lag de 8 jaar oude Golden Retriever er nog, 20 minuten later was hij weg. Spoorloos.

’Ontvoering’

„Biko liep wel eens vaker weg, maar dan was hij binnen een dag wel terug. Maar dat gebeurde niet”, vertelt Wolberink. Toen bleek dat verschillende mensen een donkere Toyota Verso met afgeplakt of verwijderd kenteken hadden gezien aan de achterzijde van de schuur waar Biko altijd overdag bivakkeerde, gingen de gedachten al snel uit naar een ontvoering. Door de bestuurder met een Drents-Twents accent.

Een zoektocht met een speurhond bevestigde dat nog eens. „Die speurhond volgde het spoor van Biko precies tot aan de plek waar de wagen stond. Daar hield het op. We zijn voor 90 procent zeker dat Biko is meegenomen”, aldus Wolberink. Hij schakelde sindsdien alle denkbare hulp in. De politie, dierenartsen, speciale websites, media, Facebook. „Inmiddels is het bericht 32.000 keer gedeeld, zelfs tot in Mexico en Griekenland. Dat had ik nooit verwacht. Ik lees alle tips, maar heb de tijd niet om iedereen te bedanken. We krijgen zelfs kaartjes. Dus bij dezen bedankt, want alle steun doet ons goed.”

Hondengevechten

Regelmatig plaatsen mensen foto’s van andere Golden Retrievers. Of dat Biko niet is. Telkens bleek het ijdele hoop. Zelfs een loslopende hond met eenzelfde vlek op de tong als de verdwenen hond bleek geen Biko. „Het is toch ongelofelijk dat er geen spoor is. Niemand heeft iets gezien, terwijl iedereen hier in de buurt Biko kent. En bovendien, als iemand hem heeft ontvoerd, moet hij toch uitgelaten worden. Hij is gechipt, dus bij een dierenarts zou dat uitgelezen worden.”

Wolberink hoopt dat een fokker zijn Biko heeft gejat. Dat is wel eens meer gebeurd in de omgeving van Geesteren, weet hij. „Na twee maanden dook die ontvoerde hond toen ineens weer op. Maar die onzekerheid nekt je”, zegt Wolberink. Want er schieten logischerwijs allerlei gedachten door zijn hoofd die je liever niet wil hebben. Over hondengevechten bijvoorbeeld, of over gestolen honden waarop vechthonden mogen ’oefenen’. Of wie weet heeft iemand Biko gejat om te houden. „Het is een mooie hond.”

Het zal Wolberink om het even zijn of de ontvoerder zich meldt of niet. Hij wil Biko terug. „Of laat in ieder geval weten dat hij goed wordt behandeld.” En verder wil hij andere hondenbezitters waarschuwen. Want wat Biko kan gebeuren, kan ook andere honden overkomen. „Let toch een beetje op, want hij is blijkbaar zo weg.”